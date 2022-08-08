Под Суздалем найдены захоронения знати XI века

Под Суздалем археологи обнаружили несколько сохранившихся и частично разрушенных погребений знати, которые датируются XI веком. Могильники на протяжении длительного времени были скрыты от исследователей из-за многолетней раскопки курганов.

«Эти некрополи сохранили яркие погребальные комплексы, которые характеризуют общество и культуру Северо-Восточной Руси в период ее становления. Они представляют собой важнейший источник новых данных об исторических процессах X-XI веков, результатом которых стало формирование Суздальского Ополья как центрального ядра Северо-Восточной Руси и возвышение Суздаля как ее политического центра», - рассказал директор ИА РАН Николай Макаров.

Всего в могильниках было обнаружено порядка 150 предметов. Среди них - три боевых топора, византийские, восточные и западноевропейские монеты конца X - начала XI веков, фрагменты мужских поясов, браслеты, перстни, подвески и прочие украшения.

Обложка: tutu.ru