Под Ставрополем обнаружили древнее сарматское захоронение

В Ставропольском крае найдено древнее захоронение II века до нашей эры. Останки обнаружили в станице Воскресенской Новоалександровского округа.

Внимание на необычный курган обратил местный житель. Он заметил торчащие из насыпи человеческие кости, которые стало видно после сошедшего оползня. Об увиденном он сообщил в полицию, а сотрудники правоохранительных органов вызвали на место археологов.

«В насыпи обнаружены останки молодого человека. Судя по костям черепа, ему было не больше 20 лет. Рядом лежал нож и бараньи кости. Обнаружены также кувшины, по которым мы и определили дату захоронения. К сожалению, эти предметы плохо сохранились», - рассказал о находке руководитель археологической группы «Наследие» Игорь Воронин.

Исследователи пришли к выводу, что найденное захоронение является сарматским и относится ко II веку до нашей эры. Точный возраст останков ученые смогут установить по результатам детальной экспертизы.

Обложка: пресс-служба администрации Новоалександровского округа