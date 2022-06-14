Под Калугой создадут натурную экспозицию участка обороны Ильинского рубежа

Под Калугой в 2023 году создадут натурную экспозицию участка обороны Ильинского рубежа 1941 года, передает ТАСС. Вокруг принадлежащего селу Ильинское артиллерийского ДОТа 3 восстановят окопы и стрелковые ячейки, а также создадут экспозицию участка обороны.

Поисковики из Москвы, Белоусово, Обнинска и Подольска провели разведку местности вокруг ДОТа и установили расположения линии окопов и одиночных ячеек.

В октябре 1941 года в Малоярославецком районе на Ильинских рубежах несколько тысяч курсантов подольских военных училищ во главе со старшим политруком Лепехиным удерживали оборону на подступах к Москве. Им удалось продержаться почти две недели и задержать продвижение двадцатитысячного моторизованного корпуса фашистов. Погибшие курсанты и их командиры были похоронены на Ильинском рубеже.