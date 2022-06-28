Под Калугой неизвестный сломал памятник на братской могиле

В деревне Рудня Калужской области неизвестный на воинском захоронении сломал плиту с изображением солдата и ордена Отечественной войны. В местной прокуратуре сообщили, что заведено уголовное дело.

«В Дзержинском районе возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. <...> Неустановленное лицо умышленно совершило повреждение памятника, сломав гранитную плиту с изображением солдата и ордена Отечественной войны с георгиевской лентой», - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны».