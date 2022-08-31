Под Калининградом нашли янтарь со стрекозой возрастом 50 млн лет

На Калининградском янтарном комбинате нашли редчайший образец балтийского янтаря возрастом около 50 млн лет, который сохранил в себе стрекозу.

"Находка уникальна уже тем, что насекомое сохранилось не фрагментами, а целиком. Этот инклюз (включение флоры или фауны в янтаре - прим. ТАСС) стал вторым подобным за всю историю добычи янтаря в России", - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, возраст инклюза - около 50 млн лет. Вес редкого камня - 31 г, его размер - 57 мм на 31 мм, толщина - 27 мм.

"Подобные инклюзы встречаются довольно редко. В Европе янтарных камней с включением стрекоз насчитывается всего 35, из них 25 - в музеях Германии. Единственная до недавнего времени "российская" стрекоза в янтаре была найдена около 10 лет назад и хранится в Музее янтаря. Последний инклюз, обнаруженный Янтарным комбинатом, интересен хорошей сохранностью насекомого и отличается от ранее найденного видом стрекозы", - рассказал старший научный сотрудник Калининградского музея янтаря, кандидат биологических наук Андраник Манукян.

Найденный инклюз будет выставлен в "Янтарной палате" - музее комбината, который входит в "Ростех".

Ранее сообщалось , что в Карелии нашли погребение с множеством янтарных украшений.

Обложка: ambercombine.ru