Под Астраханью найдена часть средневековой крепости

Исследователи в процессе раскопок утерянной Волжской Хазарии под Астраханью нашли фортификацию, которая могла быть частью средневековой крепости.

«В этом году, работая с поселенческим слоем, первым раскопом мы попали на фортификацию, то есть на крепостную стену длиной около 18 м и шириной свыше 4 м. Под этой стеной было зафиксировано несколько строительных периодов. Изначально укрепительные сооружения были представлены рвами и валами, впоследствии была воздвигнута стена из необожженного кирпича. Она сильно повреждена, сейчас мы будем выяснять, куда она тянется, - должны быть поворотные башни и другие составляющие, характерные для средневековой крепости. Теперь в регионе, помимо Астраханского кремля, есть вторая крепость, расположенная под Бараньим Бугром, и мы ее обязательно раскопаем до конца. Это большая удача, что нам удалось приблизиться к разгадке тайны утерянного Итиля, хотя по- прежнему со стопроцентной точностью мы не можем утверждать, что это тот самый потерянный город, но наличие фортификации и городского слоя закрепляет статус города за этим объектом», - передает ТАСС слова старшего научного сотрудника Астраханского музея-заповедника Дамира Соловьева.

Он отметил, что трехлетние поиски Хазарской столицы дали начало огромному исследовательскому проекту, который будет реализован в ближайшие годы. Все обнаруженные объекты объединены в "Семибугоринский археологический комплекс", центральная часть которого фиксируется на Бараньем Бугре. Памятник поставлен на государственную охрану, а также подана заявка на включение его в реестр памятников федерального значения.

Соловьев рассказал, что помимо крепостной стены исследователи обнаружили тысячи артефактов - костяные останки животных, керамические фрагменты, а также уникальные предметы, подтверждающие прохождение Великого шелкового пути по данному маршруту.

"В ходе раскопок нам удалось обнаружить монету Тюргешского каганата (VIII век), которая происходит с территории средней Азии из Семиречья, что служит подтверждением работы Великого шелкового пути на этом маршруте. Это уникальный артефакт, таких ранее никогда не обнаруживалось в Астраханской области и в близлежащих регионах. Монета, предположительно, Согдийского царства, судя по всему, ее привезли сюда в ходе товарооборота, возможно, носили в качестве украшения. Кроме того, были обнаружены фрагменты керамики, свойственной роменско-борщевской культуре, которую связывают с северянами и вятичами (восточно-славянские племенные союзы). Все это нам предстоит выяснить, изучением находок сейчас занимаются специалисты",- отметил Соловьев.

Обложка: earth-chronicles.ru