Побег из концлагеря Мудьюг

Дюнно-болотный остров на входе в Двинское устье в 40 километрах к северо-западу от Архангельска. Чистые пески, густые заросли молодой сосны, много горячего солнца и морского ветра. Сказочное место! Но именно сюда 12 августа 1918 года, спустя десять суток после захвата Архангельска интервентами, была, по данным исследователя В.Н. Васева, высажена первая партия из 24 заключенных.

Концентрационный лагерь Мудьюг. Организованный британцами и охраняемый французами. Одна из самых страшных страниц Гражданской войны на Русском Севере.

Английский завтрак по-интервентски

До весны 1919 года Мудьюгская тюрьма называлась лагерем военнопленных, отделением Архангельской губернской тюрьмы. Но по сути и замыслу всегда оставалась концлагерем. Большинство заключенных - гражданские лица, взятые под арест за работу в органах Советской власти. Позже сюда стали отправлять уголовных и административных подследственных.

Заключенных Мудьюга охраняли матросы с французского броненосного крейсера Gueydon. Русские власти доступа в лагерь не имели и ситуации себе не представляли. Узники месяцами ждали окончания следствия и суда, получая в день по 200 г галет, 175 г консервов, 42 г риса, 10 г соли. К январю 1919 года хлебную норму сократили наполовину.

Скученность и скверное питание при отсутствии бани и медицинского обеспечения породили массовые заболевания и гибель людей от голода.

Павел Рассказов, прошедший через этот ад и умерший в тридцать лет, успел оставить жуткие свидетельства:

"По утрам, когда раздавались галеты, часто дело доходило до драк. Исступленные голодные люди рвали друг у друга куски галет, царапались, дрались. Слышалась самая отборная, унизительная, жестокая брань и безобразный, истерический плач".

Исследователь Владимир Васев восстановил хронику страшных месяцев:

"С декабря 1918 года лагерь поразила цинга, в феврале 1919-го разбушевался сыпной тиф, в апреле грянула дизентерия. Умерших заключенных хоронили за проволочным заграждением на пригорке, где была очищена от леса площадка 100 на 50 метров. Французы не препятствовали насыпать могильные холмы и ставить кресты. Всего там выросло 93 креста на могилах заключенных, на каждом сделана жестяная табличка, указывающая, кто похоронен и когда умер".

Сквозь огонь - на волю

С 1 июня 1919 года лагерь военнопленных на Мудьюге был реорганизован в каторжную тюрьму. Но кнут батога не легче. Первая партия каторжан, 25 человек, прибыла сюда 3 июня. А вскоре на остров снова стали отсылать большевиков из Архангельска и его окрестностей. Конвоир лагеря В.В. Котрехов вспоминал, что "большинство из них не имело понятия в коммунизме, это были крестьяне глухих отдаленных уездов, попавшие в тюрьму совершенно случайно". Планировалось переслать на островную каторгу до 800 человек, но к концу августа на Мудьюг успели перевезти только около 500-600 заключенных.

А вечером 15 сентября произошел организованный побег, положивший конец каторжной истории Мудьюга.

Большинство узников бежать не решились. С острова на волю ушли 53 смельчака (по данным исследователя В.Н. Васева - 62). В лагерной замятне с перестрелкой погибли 11 человек (по другим источникам - 12): пока одни разоружали охрану, другие под винтовочным огнем в упор пробирались сквозь колючую проволоку.

Через сутки после ЧП расследование, проведенное на скорую руку, признало виновными в побеге 13 человек из числа оставшихся в лагере. Они были расстреляны на месте. А из бежавших добрались до Красной армии лишь 22 узника, остальные погибли в пути.

Через три недели власти Северной области спешно ликвидировали Мудьюгскую каторгу, переведя заключенных в район мурманской Йоканьги. Те же болезни, голод и ужасы бесчинств. Но это уже другая история...

Мудьюгский дневник

В советские годы экскурсанты приезжали сюда на теплоходах, чтобы поклониться мужеству предков, ценой жизни отстоявших Север от нашествия интервентов. Мудьюг, филиал областного краеведческого музея, притягивал сотни посетителей. А потом, с развалом СССР, все пришло в запустение. И только в канун столетия Интервенции 1918-1919 годов мудьюгская история стала возвращаться к нам. Боевые археологи команды "Штык решает" провели топоразведку заброшенной территории концлагеря и зафиксировали надписи на стенах барака - коллективный дневник узников Мудьюга.

"Отбывал страдать на Мудьюге первый раз с 2 сентября 1918 по 20 мая 1919, второй раз 22 августа по 29 сентября".

"Совершена дезинфекция в канун пасхи" (то есть 19 апреля 1919 года).

"Этого топор не любит человека. Василий Анисимов" (скрытая угроза убийством).

"Керенский сказал народу - вот вам х..., а не свобода".

"Стрелил табаку - удивительно! 13 мая 1919 года".

"Почему это так дорого - свобода и хлеб?"

Надписи на стенах, на нарах, на несущих столбах. Карандашные, чернильные, нацарапанные гвоздем. Автографы, адреса, рисунки, календари...

"Мудьюг - место скорби" - эту строку мы нашли на косяке двери заколоченного выхода. Рядом дата - 27 апреля 1919 года. Жуткое послезимье, разгул цинги...

Место скорби... До недавних пор здесь ни разу не служили панихиду в память о невинно замученных людях. Нога священника не ступала сюда. К счастью, ситуация меняется. Год назад мемориальная команда "Штык решает" и историко-культурное общество АНО "Победа" в рамках проекта комплексного развития острова Мудьюг провели благоустройство братской могилы жертв интервентов и белогвардейщины. Подходы к ней были очищены от лесных завалов. Чугунная ограда очищена от ржавчины и покрашена. На баннерах развернута постоянная информационная галерея. Проведено зондирование границ уничтоженного кладбища заключенных. Игумен Варлаам (Дульский) провел службу в память жертв островного узилища, и эта лития стала первым в истории острова богослужением...

Минувшим летом команда добровольцев - АНО "ПОБЕДА", "Штык решает", 28-й Особый отряд специального назначения Росгвардии "Ратник" - организовала масштабный экспедиционный десант на Мудьюг. Восстановлено ядро мемориальной территории бывшего концлагеря: убран мусор и лесной хлам, приведены в порядок две братские могилы заключенных, проложены 120 метров экскурсионных мостков, построена восьмиметровая сторожевая вышка охраны, открыта аллея с мартирологом погибших в тюрьмах Мудьюга и Иоканьги...

Источник: https://rg.ru/rodina