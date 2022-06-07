По всему миру отмечается Международный день русского языка

Он традиционно проводится 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина

Международный день русского языка отмечается в России и в мире 6 июня. Торжественные мероприятия прошли в Грузии, Казахстане, Киргизии, Польше, Словакии, Болгарии, Испании, Китае, Монголии, Аргентине, Эквадоре, Греции, Германии, Сирии и других странах.

В России в честь 223-летия со дня рождения А.С. Пушкина по всей стране прошли праздничные мероприятия, тематические викторины и конкурсы, игры, а также чтения стихов и произведений поэта.

Впервые решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было принято в ходе заседания Департамента общественной информации Секретариата организации в 2010 году.

6 июня 2011 года президент России Владимир Путин указом закрепил дату ежегодного празднования Дня русского языка в России.

На сегодняшний день русский является одним из крупнейших языков в мире. По численности говорящих на нем он занимает восьмое место (258 миллионов человек). По статусу в международных организациях русский язык находится на четвертом месте, а также является официальным или рабочим в 15 крупнейших международных организациях, в том числе в ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ФАО, ЮНИДО и других.