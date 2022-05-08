Первые памятные доски Героям России - участникам СВО открыты в канун Дня Победы

Первые мемориальные доски в честь Героев России, совершивших подвиги в ходе специальной военной операции на Украине, будут в ближайшее время открыты в Ленинградской, Вологодской, Костромской и Рязанской областях. Памятные знаки появятся на школах, где учились Герои. Установкой занимается Российское военно-историческое общество.

В поселке Ермишь Рязанской области сегодня был открыт памятный знак командиру 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии Воздушно-десантных войск, гвардии полковнику Сергею Владимировичу Сухареву.

- Церемония прошла организованно, трогательно и торжественно при большом стечении народа. Присутствовали родители, вдова и дети Сергея Владимировича Сухарева, - сообщил Председатель Регионального отделения РВИО в Рязанской области Сергей Филимонов.

Поклониться памяти Героя также приехали Депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов , глава администрации Ермишинского района Юрий Виноградов , представители Вооруженных Сил Российской Федерации и юнармейцы.

Российское военно-историческое общество продолжает масштабную работу по увековечению памяти о подвигах Защитников Отечества. В ближайшие дни будут открыти Мемориальные доски Героям России.

В посёлке Суходолье Приозерского района Ленинградской области будет установлена памятная доска военному летчику, штурману истребительного авиационного полка, майору Виктору Анатольевичу Дудину.

В Костроме - командиру 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, гвардии полковнику Денису Николаевичу Шишову .

В селе Борисово-Судское Вологодской области - командиру разведывательной роты 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии Воздушно-десантных войск, гвардии старшему лейтенанту Владимиру Николаевичу Зозулину.

С 2014 года в России установлено свыше 3 750 мемориальных досок на зданиях школ, где учились Герои Советского Союза и Полные Кавалеры Ордена Славы, совершившие подвиги в годы Великой Отечественной войны.

В 2022 году РВИО установит мемориальные доски на школах, где учились военнослужащие, проявившие беспримерное мужество в ходе специальной военной операции на Украине и удостоенные высокого звания Героя России.