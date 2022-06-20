Перед Музеем Победы в Москве пройдет акция «Свеча памяти»

21 июня на площади перед Музеем Победы в Москве пройдет акция «Свеча памяти». В память о героях Великой отечественной войны будет создана картину из 10 тыс. свечей.

«Всероссийская мемориальная акции "Свеча памяти" проходит ежегодно в ночь с 21 на 22 июня. На площади перед Музеем Победы волонтеры создадут из 10 тыс. свечей картину в память о защитниках Родины. В этом году в честь 80-летия битвы за Москву выбрали плакат к фильму 1943 года "Разгром немецких войск под Москвой". На нем изображен движущийся советский танк», - сообщается на портале мэра Москвы.

Акция начнется в полночь. Участники почтут память погибших воинов минутой молчания, после чего ветераны, гости музея и волонтеры зажгут от Огня памяти и славы 1 418 свечей.

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