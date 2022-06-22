Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

«22 июня 2022 года, в День памяти и скорби - 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской православной церкви к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля», - сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

После возложения цветов и минуты молчания патриарх обратился к офицерам и солдатам роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. «День скорбный - мы вспоминаем начало войны против нашей Родины, когда грозный враг, покорив всю Европу, вступил в наши священные рубежи с полной уверенностью в скорой и полной победе. Но мы знаем, что получилось в результате. <...> Всем вам, особенно тем, кто демобилизуется, - знаю, что многие из вас в ближайшее время покинут ряды Вооруженных сил, - желаю успехов и призываю на всех вас Божие благословение, чтобы все было благополучно в вашей личной жизни, в семейной жизни. А тем, кто остается в рядах Вооруженных сил, желаю помощи Божией в несении этого ответственнейшего служения во благо всего нашего народа. Храни вас Господь!» - сказал он.

Патриарх добавил, что духовная безопасность страны и ее граждан связана с укреплением православной веры, и именно она вдохновляет на защиту Отечества. «Самое главное оружие человека - это внутренняя, духовная сила», - резюмировал предстоятель РПЦ.

Обложка: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем