Глава ЛНР Пасечник в Луганске почтил память погибших в годы ВОВ

Глава ЛНР Леонид Пасечник почтил минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Он посетил мемориал Пилон Славы в центре Луганска.

«22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Ценой десятков миллионов жизней на нашей земле восторжествовал мир. Фашизм был уничтожен», - сказал Пасечник.

Глава республики с сожалением отметил, что «спустя восемь десятилетий, когда еще живы участники и очевидцы Великой Отечественной войны, нацизм снова начал прорастать на Украине». По его словам, над искоренением нацизма «усердно работают военные республики и России, вновь очищая исконно русские земли от украинской коричневой чумы».

«Светлая и вечная память всем погибшим в 1941-1945 годах. Мы всегда будем бережно чтить и хранить их имена и не допустим переписывания истории!» - добавил Пасечник.

Обложка: Telegram-канал Леонида Пасечника