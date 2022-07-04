Пасечник призвал сделать праздником день освобождения ЛНР

Глава ЛНР заявил, что 3 июля является исторической датой для Луганской Народной Республики. Леонид Пасечник считает, что день освобождения ЛНР нужно сделать праздничным.

«Третье июля станет для нас праздничной датой, это историческая дата, она войдет красным днем календаря в историю Луганской Народной Республики», - сказал он.

Пасечник отметил, что жители республики 8 лет дожидались ее освобождения. «Жители находились в заложниках у украинских нацистов, у них не было возможности праздновать День Победы, разговаривать на русском языке, не было гарантированных конституцией свобод. Нас встречали как освободителей, ликование продолжается и сегодня», - сказал глава ЛНР.

3 июля войска ЛНР и России сообщили о взятии Лисичанска. Город оставался последним подконтрольным Киеву на территории ЛНР.

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