Памятные доски Героям России открыты на школах в Амурской и Астраханской областях

Сразу в нескольких регионах прошли церемонии открытия мемориальных досок на школах, где учились Герои России, удостоенные этого высокого звания за подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции.

В День знаний в Благовещенске на фасаде Гимназии №25 торжественно открыли мемориальную доску в честь выпускника школы Андрея Иванова, погибшего в ходе СВО.

В марте десантно-штурмовая рота морской пехоты, которой командовал Андрей Иванов , под артиллерийским обстрелом захватила важную позицию на противоположном берегу реки и обеспечила наведение и прикрытие переправы для продвижения основных подразделений батальона. За совершение подвига гвардии капитан Иванов посмертно награжден медалью "Золотая Звезда" и удостоен звания Героя России.

В торжественной церемонии открытия памятного знака приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов , заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров , семья военнослужащего, кадеты и ученики гимназии.

- Андрей Андреевич Иванов удостоен высшей воинской награды за подвиг, совершенный в ходе специальной военной операции. Наша задача сделать так, чтобы дети равнялись на таких, как он. Чтобы они знали, что настоящие Герои - это не «звезды» социальных сетей, модные реперы или персонажи комиксов, а такие ребята, которые защищают нашу страну с оружием в руках. Сегодня дочь настоящего Героя Андрея Иванова, Аксинья, стала первоклассницей, желаю ей успехов. Уверен, она очень гордится своим отцом так же, как и все мы, - сказал глава Приамурья Василий Орлов .

Днем ранее в Октябрьском районе Амурской области на фасаде школы села Короли открыли мемориальную доску в честь Героя России Ивана Цевуна , который погиб в июле, защищая мирных жителей Донбасса.

— Два деда Ивана воевали на фронтах Великой Отечественной войны и были удостоены звания Героев Советского Союза. В этой школе многие годы работает военно-патриотической клуб «Витязь». Тот факт, что один из его выпускников стал Героем России, говорит о многом. Благодарю за воспитание родителей Ивана и учителей, — сказал Василий Орлов. Он выразил слова благодарности матери Героя, которая нашла в себе силы приехать на церемонию.

После окончания школы села Короли Иван Цевун поступил в филиал Дальневосточного федерального университета в городе Арсеньев Приморского края. В 2020 году успешно завершил обучение и был призван в армию на срочную военную службу в Хабаровском крае. После окончания срока службы в танковых войсках перешел служить по контракту. В специальной военной операции принимал участие с первых дней. Погиб в составе танкового экипажа в бою с превосходящими силами противника.

В Астраханской области в Кадетской школе-интернате имени П.О. Сухого открыли памятную доску Герою России – участнику специальной военной операции капитану Ивану Болдыреву .

Он командовал экипажем вертолета Ка-52 "Аллигатор". Во время десантной операции на аэродроме Гостомеля вертолет израсходовал весь боекомплект, но не вышел из боя и принял на себя удары противника. Благодаря действиям Болдырева, другие вертолеты смогли подавить огневые позиции противника. После того как Ка-52 получил критические повреждения, экипаж принял решение посадить его в поле и, пока не подоспела поисково-спасательная группа, экипаж вел бой с противником. Позже, совершая очередной вылет, Ка-52 был сбит. Летчики катапультировались и смогли на земле отразить атаку со стороны ВФУ.

В церемонии открытия памятного знака приняли участие Министр образования и науки Астраханской области Егор Угаров , руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Кирилл Каюков , кадеты и педагоги.

- Иван Болдырев дважды оказывался в сложнейшей ситуации, но проявил силу духа, выжил. Такие люди — образец смелости, верности воинскому долгу. Сохраняя память об их героизме, мы вносим вклад в воспитание подрастающего поколения, — отметил Кирилл Каюков .

- Это огромный пример для молодежи – кадет, что учатся в школе сейчас и только поступят. Они должны знать о подвиге, чувствовать себя причастными к событиям, к нашим героям, которые сегодня выполняют важную освободительную миссию, - подчеркнул министр Егор Угаров .

Российское военно-историческое общество при поддержке партии "Единая Россия" устанавливает мемориальные доски на школах, где учились военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Памятные знаки уже открыты в Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Костромской, Омской, Оренбургской, Ростовской и Рязанской областях, Ставропольском крае и Республике Дагестан.

Обложка: РВИО