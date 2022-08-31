Памятник Высоцкому в Москве отправили на ремонт

Памятник Владимиру Высоцкому в Москве, расположенный на пересечении Страстного бульвара с площадью Петровские Ворота, демонтировали для проведения ремонтных работ.

"Памятник Владимиру Высоцкому по адресу площадь Петровские Ворота является произведением монументально-декоративного искусства. <…> начались комплексные ремонтные работы по монументу. Его бережно демонтировали и перевезли на место временного хранения", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Специалистам предстоит привести в порядок бронзовую скульптуру и элементы благоустройства - в том числе расчистить поверхность, стабилизировать недоброкачественные окислы, провести локальное патинирование, законсервировать поверхность бронзы, расчистить гранитное основание и загерметизировать швы.

Как отметили в департаменте, планируется, что работы завершатся уже в конце ноября 2022 года, и отремонтированный памятник вернется на свое место.

Ранее в Москве началась реставрация памятника Минину и Пожарскому.

Обложка: Павел Котов/wikimedia.org