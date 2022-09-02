Память Константина Душенова увековечили в Вологодской области

В Вологодской области открыт памятник первому командующему Северным флотом Константину Душенову. Мемориал установлен Российским военно-историческим обществом на малой Родине флотоводца.

- Ко мне обратились летом прошлого года представители Вологодского морского собрания и попросили выступить с ходатайством к Председателю РВИО, помощнику Президента России Владимиру Мединскому по поводу увековечивания памяти Константина Душенова. Это наш земляк, был первым командующим Северным флотом, репрессирован, расстрелян, после реабилитирован, - рассказал Председатель Регионального отделения РВИО в Вологодской области Александр Метелкин .

Инициатива была поддержана руководством Российского военно-исторического общества и губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым .

- В составе Военно-исторического общества вы сохраняете воинские мемориалы, открываете новые памятники по увековечению имен наших земляков, которые героически сражались, чтобы мы могли жить под мирным небом, - сказал ранее Олег Кувшинников .

В церемонии открытия памятника приняли участие: заместитель Губернатора области Е.А.Богомазов, председатель Регионального отделения РВИО в Вологодской области А.Ю.Метелкин, глава Вологодского муниципального района С.Г. Жестянников, представители Вологодского морского собрания, члены Регионального отделения РВИО и Общественной палаты Вологодской области.

Константин Душенов родился 9 августа 1895 года в селе Ивановское Вологодской области. На флоте с 1915 года, начинал службу матросом на крейсере "Аврора". В мае 1917 года избран секретарем судового комитета крейсера, доставлял арестованных министров Временного правительства в Петропавловскую крепость. В 1928 году окончил Военно-морскую академию, в 1930 году назначен ее начальником и комиссаром. В ноябре 1930 года назначен начальником штаба Морских сил Черного моря, в марте 1935 - командующим Северной военной флотилией, в 1937, после ее переформирования - командующим Северным флотом. 22 мая 1938 был арестован, в феврале 1940 года приговорен к смертной казни за принадлежность к "военно-фашистскому заговору", расстрелян. В 1955 году реабилитирован. Флагман 1 ранга, награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Напомним, в декабре прошлого года в рамках программы РВИО по восстановлению исторической справедливости и памяти о талантливых военачальниках в Вологде также установили бюст первому начальнику инженерного управления Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Николаю Петину. Уроженец Вологодской области Петин был арестован 5 июня 1937 года органами НКВД по обвинению в участии в "военно-фашистском заговоре", 7 октября 1937 года он был расстрелян, в 1956 году реабилитирован.

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