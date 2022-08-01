Память Героев Первой мировой войны почтили в России и Франции

Сегодня в Москве состоялись памятные мероприятия, посвященные 108-й годовщине вступления России в Первую мировую войну.

В церемонии возложения венка к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов» в Мемориально-парковом комплексе Героев Первой мировой войны принял участие Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Сегодня в 108-ю годовщину вступления России в Первую мировую войну мы по традиции отдаём дань памяти русским солдатам и офицерам, сражавшимся на фронтах Великой войны. Тот период отечественной истории полон примеров истинного героизма, мужества и отваги. Достаточно вспомнить легендарный Брусиловский прорыв, знаменитую эпопею русского корпуса в Европе и большие успехи на Кавказском фронте», — сказал Сергей Нарышкин.

Наши воины отличались массовым героизмом, о чем свидетельствуют награждения Георгиевским крестом. Около 1,2 млн. нижних чинов стали Георгиевскими кавалерами, из них 30 000 получили полную степень. Ордена Святого Георгия 4-й степени удостоились более 5000 российских офицеров, проявивших исключительное мужество и героизм во время боевых действий.

«Гримаса истории состоит в том, что, отдав за победу Антанты миллионы жизней, Россия так и не вошла в круг держав-победительниц и, более того, вынуждена была подписать унизительный Брестский мир. — отметил Сергей Нарышкин. — Не последнюю роль в этой трагедии сыграла и националистическая пропаганда, которая целенаправленно велась из-за рубежа противниками России. Более того, первые вооружённые отряды украинских националистов были полностью сформированы на территории Австро-Венгрии. И уже позже внутри страны некоторые политические силы продолжили националистическую пропаганду. Сегодня спустя 100 лет мы продолжаем пожинать горькие плоды их, по сути, преступной, антигосударственной и антиобщественной деятельности».

Память Героев и жертв Первой мировой войны почтили минутой молчания и церемонией возложения цветов. В церемонии приняли участие: председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, Чрезвычайный и Полномочный Посол, директор «Фонда международной премии мира имени Л.Н. Толстого» Доку Завгаев, заместитель Председателя Московской городской Думы Степан Орлов, Президент РГГУ Ефим Пивовар, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак и другие.

Цветы сегодня приносили и к подножию памятника «Героям и жертвам Первой мировой войны» на Поклонной горе в Москве. Первый общенациональный памятник был открыт Российским военно-историческим обществом 1 августа 2014 года – к столетию начала Первой мировой войны. На церемонии открытия присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Российское военно-историческое общество установило памятники Героям Первой мировой войны и в ряде регионов: в Волгограде, Гусеве, Калининграде, Кирове, Липецке, Пскове, Саранске, Туле, а также за рубежом: во Франции, Словении, Сербии.

Память солдат Русского экспедиционного корпуса (РЭК) почтили во Франции на кладбище Сент-Илер-Ле-Гран, где захоронено более 950 наших воинов. Основной контингент РЭК защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. Особо отличилась русская пехота под Реймсом, преградив немецким дивизиям путь на Париж. В ходе этих сражений погибли 6 495 наших солдат. После февральской революции РЭК был расформирован, но около тысячи российских добровольцев продолжили службу в войсках союзников. Это формирование получило название Легион чести, который участвовал в прорыве «линии Гинденбурга», знаменовавшем собою поражение Германии.

На церемонию возложения цветов приехали потомки солдат Русского экспедиционного корпуса, а также представители ассоциации «На Запад».

Обложка: rvio.histrf.ru