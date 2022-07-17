Палеонтологи изменили представление о гигантских марабу

Вымершие гигантские аисты-марабу, жившие на острове Флорес, вопреки распространенному мнению были способны летать. Палеонтологи установили это в ходе анализа костей птиц, обнаруженных за последние 12 лет, сообщает Royal Society Open Science .

Найденные кости верхнего плечевого пояса и крыльев представителей вида L. robustus оказались хорошо развиты, что указывает на способность гигантских марабу к активному полету. Также исследователи предположили, что птицы питались падалью - они парили в небе на восходящих потоках воздуха и высматривали туши мертвых стегодонов.

Помимо того, палеонтологи пришли к выводу, что внушительные размеры L. robustus объясняются вовсе не островным гигантизмом. Вероятнее всего, это стало «наследством» предков с континента. Согласно данной гипотезе, марабу с Флореса были одними из последних представителей эволюционной линии гигантских марабу.

Обложка: Hanneke J. M. Meijer et al. / Royal Society Open Science