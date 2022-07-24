Палеонтологи диагностировали глухоту у 100-тысячелетнего человека
Палеонтологи изучили 100-тысячелетний череп Дар-эс-Солтан-II-H5, обнаруженный в Марокко в 1975 году. Они пришли к выводу, что древний человек, вероятно, мог страдать от проблем с равновесием, головокружений и полной потере слуха.
При помощи микрокомпьютерной томографии исследователи выяснили, что у хозяина черепа была частичная оссификация костного лабиринта. По мнению ученых, патология могла развиться из-за хронической ушной инфекции, пишет International Journal of Paleopathology.
Предполагается, что человек умер вскоре после развития болезни, поскольку она мешала ему охотиться и добывать себе пищу.
Обложка: Inga Bergmann et al. / Scientific Reports
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