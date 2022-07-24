Палеонтологи диагностировали глухоту у 100-тысячелетнего человека

Палеонтологи изучили 100-тысячелетний череп Дар-эс-Солтан-II-H5, обнаруженный в Марокко в 1975 году. Они пришли к выводу, что древний человек, вероятно, мог страдать от проблем с равновесием, головокружений и полной потере слуха.

При помощи микрокомпьютерной томографии исследователи выяснили, что у хозяина черепа была частичная оссификация костного лабиринта. По мнению ученых, патология могла развиться из-за хронической ушной инфекции, пишет International Journal of Paleopathology .

Предполагается, что человек умер вскоре после развития болезни, поскольку она мешала ему охотиться и добывать себе пищу.

Обложка: Inga Bergmann et al. / Scientific Reports