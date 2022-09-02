Открыта регистрация участников на «Диктант Победы-2022»

На сайте международного проекта «Единой России» «Диктант Победы» открыта регистрация участников, форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице .

- С каждым днём увеличивается число площадок акции. В прошлом году в рамках акции было организовано более шестнадцати с половиной тысяч площадок, — заявил координатор партпроекта «Историческая память, председатель комитета Госдумы по информации, Член Центрального Совета РВИО Александр Хинштейн.

- Интерес к диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более семнадцати с половиной тысяч, – подчеркнул он.

Сам диктант состоится 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны — при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС, говорится на портале партии.

«Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Организаторами патриотической акции выступают «Единая Россия» вместе с Российским военно-историческим обществом, Российским историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Участники диктанта, набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в вуз.

«Диктант Победы» включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На ответ отводится 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка определить город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Участники диктанта имеют возможность подготовиться к проверке знаний заранее — после регистрации на сайте, есть возможность пройти тренировочные тесты.

Интерес к акции ежегодно растет, число участников «Диктанта Победы» за три года выросло более чем в десять раз.

В мае в Музее Победы двадцати победителям международной акции «Диктант Победы» 2021 года были вручены приглашения на Парад Победы на Красной площади.

Обложка: РВИО