Отделение РИО в Казани подготовит заявку на включение «засечных черт» в наследие ЮНЕСКО
Казанское отделение Российского исторического общества подготовит заявку на внесение «засечных черт» XVI-XVIII веков в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Так сложилось, что у казанского отделения РИО уже есть большой и успешный опыт подготовки номинаций и их продвижения в ЮНЕСКО. В список всемирного наследия ЮНЕСКО уже вошли Казанский кремль, Болгарское городище и Успенский монастырь в Свияжске. Мы уже готовы приступить к подготовке досье по российским засечным чертам, что позволит нам через несколько лет передать эти предложения в ЮНЕСКО», - рассказал председатель Совета отделения РИО в Казани Рамиль Хайрутдинов.
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