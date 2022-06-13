Остров в Тверской области назвали в честь Героя Советского Союза Евгения Кузнецова

Правительство России присвоило острову на озере Большое Пертешно в Тверской области имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Евгения Кузнецова. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

«Инициатива об увековечении памяти Евгения Кузнецова принадлежит его землякам - жителям деревни Нарачино Бологовского района Тверской области. Их предложение было поддержано законодательным собранием Тверской области и направлено в правительство», - сказано в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что это поможет сохранить память о героях Великой Отечественной войны.

Обложка: wikipedia.org