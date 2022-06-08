Останкинская телебашня изменит цвет в честь 350-летия Петра I

Останкинская телебашня 9 июня в честь празднования 350-летия Петра I окрасится в белый цвет, символизирующий белые ночи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети.

«9 июня с 00:00 в течение суток на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться поздравительный видеоролик с изображением Петра I. С 21:00 до 23:00 телебашня будет подсвечена в светлой гамме - в цвет белых ночей, которые проходят сейчас в Санкт-Петербурге», - предает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РТРС.

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