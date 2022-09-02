Определен проект мемориального комплекса «Курская битва»

Сегодня подведены итоги Всероссийского конкурса на лучший проект мемориального комплекса «Курская битва», который планируется открыть в Поныровском районе к 80-летию Победы в переломном сражении Великой Отечественной войны.

По результатам народного онлайн-голосования, которое проходило на сайте Российского военно-исторического общества победила работа студии военных художников имени М.Б. Грекова. В общей сложности в опросе приняли участие 47 190 россиян. Об этом сообщил сегодня Губернатор Курской области Роман Старовойт .

- По результатам голосования, которое проходило на сайте Российского военно-исторического общества победила работа студии военных художников имени М.Б. Грекова. Всего свои голоса отдали 47 190 россиян.

Авторский коллектив доработал нереализованный проект скульптора Евгения Вучетича. Памятник задуман в виде двух клиньев, которые символизируют столкновение советской и германской армий.

Объявлению победителя предшествовала большая подготовительная работа. Для нас важно создать монумент, который по достоинству увековечит память героев Северного фаса Курской дуги.

Поздравляю студию военных художников имени М.Б. Грекова с победой. Искренне благодарю РВИО за помощь в проведении конкурса и всех, кто принял участие в голосовании! – написал Роман Старовойт в своем ТГ-канале.

Над возведением мемориального комплекса работает Российское военно-историческое общество совместно с Администрацией Курской области по Поручению Президента РФ Владимира Путина. Организационный комитет по созданию мемориала возглавляют: помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский и Губернатор Курской области Роман Старовойт .

Ранее РВИО был проведен Международный творческий конкурс, в ходе которого из 17 проектов членами жюри выбрано 2 финалиста: «Студия Грекова» с нереализованным проектом Е.Вучетича и объединение художников – выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ И.Глазунова).

Для выбора из 2 финалистов было организовано народное онлайн-голосование.

Обложка: РВИО