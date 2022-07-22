Обмотка древнего скифского лука оказалась выполнена из рыбьей кожи

Ученые исследовали обмотку древнего лука, обнаруженного свыше 30 лет назад в Тыве на месте захоронения скифской девочки-воина. Оказалось, что деталь была сделана в конце VII — начале VI века до нашей эры из рыбьей кожи.

Специалисты допустили, что создатели лука использовали кожу налима. Эта холодолюбивая рыба встречается на протяжении всего течения реки Енисей, отметили в пресс-службе Курчатовского института.

По словам ученых, ранее в Тыве не было находок, изготовленных с использованием рыбьей кожи. При этом допускается, что виной тому может быть недостаточность исследований артефактов из органических материалов.

Обложка: Марина Килуновская / Stratum plus