Обмотка древнего скифского лука оказалась выполнена из рыбьей кожи
Ученые исследовали обмотку древнего лука, обнаруженного свыше 30 лет назад в Тыве на месте захоронения скифской девочки-воина. Оказалось, что деталь была сделана в конце VII — начале VI века до нашей эры из рыбьей кожи.
Специалисты допустили, что создатели лука использовали кожу налима. Эта холодолюбивая рыба встречается на протяжении всего течения реки Енисей, отметили в пресс-службе Курчатовского института.
По словам ученых, ранее в Тыве не было находок, изготовленных с использованием рыбьей кожи. При этом допускается, что виной тому может быть недостаточность исследований артефактов из органических материалов.
Обложка: Марина Килуновская / Stratum plus
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