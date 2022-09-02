Новый сезон «Рассказов из русской истории» на телеканале «Россия-Культура»

С 3 сентября на телеканале «Россия-Культура» стартует новый цикл авторских программ доктора исторических наук Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», посвященный самым ярким и выдающимся личностям XVIII - XIX столетий, во-многом определившим судьбу России, а также событиям, которые повлияли на становление российского государства и дальнейшее развитие страны.

Российские императоры, их соратники и единомышленники, полководцы и военачальники, писатели и государственные деятели, чье влияние на ход исторических событий имело большое значение, а идеи – широкое общественное звучание.

Эпоха правления шести императоров, от Петра I до монументального во всех смыслах Александра III. Трагическая фигура Павла Первого, наполеоновские войны и тайные пружины восстания декабристов, история политического сыска и нелегкая стезя русских реформаторов.

Автор расскажет о причинах и следствиях Крымской войны, а также долгой истории противостояния западников и славянофилов.

Это будет рассказ о людях, о выдающихся и часто противоречивых фигурах истории, таких как: Петр Багратион, Михаил Сперанский, Александр Бенкендорф, Сергей Уваров, Константин Победоносцев и многих, многих других. Смотрите по субботам на телеканале «Россия-Культура».

Обложка: РВИО