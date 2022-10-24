Новое золото скифов из Тувы изучат эксперты Эрмитажа

Специалистам Эрмитажа предстоит исследовать и реконструировать драгоценные артефакты, найденные в чудом уцелевшем от расхитителей гробниц захоронении знатного воина эпохи скифов. Археологи обнаружили могилу минувшим летом в Долине царей.

Правительство Республики Тыва и Государственный Эрмитаж подписали соглашение об изучении, реставрации и консервации предметов, найденных во время последнего археологического сезона при раскопках погребально-поминального комплекса "Чинге-Тей I".

Подписи под текстом документа поставили глава республики Владислав Ховалыг и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, рассказали в правительстве Тувы.

"Новое золото скифов" обнаружено в так называемой Долине царей на территории Пий-Хемского района. При раскопках кургана исследователям из Санкт-Петербурга посчастливилось найти не поврежденное грабителями захоронение воина скифского времени. После сенсационных открытий кургана "Аржаан-2" это первый "клад" такого значения.

По мнению специалистов, находка имеет не только высокую материальную, но и научную ценность - редкие артефакты позволят проследить развитие искусства и технологий скифов.

"Сотрудничество с Государственным Эрмитажем - одним из самых крупных и именитых музеев мира - большая честь для Тувы. Мы зафиксировали весь алгоритм действий по работе с археологическими находками", - написал в социальных сетях глава республики Владислав Ховалыг.

Источник: https://rg.ru/