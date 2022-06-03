Николай Овсиенко: Российское военно-историческое общество восстановит памятник «Непокоренные» в Краснодоне

Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко по поручению Председателя РВИО Владимира Мединского в среду посетил город Краснодон Луганской Народной Республики, где провел встречу с заместителем председателя Правительства ЛНР Анной Тодоровой и активом республиканского представительства РВИО. Ключевой темой стало обсуждение восстановления Мемориала «Непокоренные», посвященного подвигу героев-молодогвардейцев.

- Мы неслучайно сегодня поклонились Мемориалу «Непокоренные». Весь Донбасс непокоренный, сегодня мы видим, что он не покорился нацизму. И корни этого нужно искать в наших предках, которые отдали свои жизни, не задумываясь, насколько лично им было комфортно и безопасно. Они думали о великой цели, о своей стране. Российское военно-историческое общество возьмется за непростую задачу реставрации Мемориала «Непокоренные» , - сказал Николай Овсиенко .

Заместитель Председателя РВИО напомнил, что Мемориал был открыт 40 лет назад, и сегодня нуждается в комплексной и масштабной реставрации. По ее завершении этот мемориальный комплекс станет местом, куда будут приезжать молодые люди со всех уголков России.

- Этот мемориал – сакральное место, которое должно быть восстановлено, должно быть отреставрировано и стать местом паломничества молодежи всей России. Мы точно знаем, что в наши программы патриотического воспитания, исторического просвещения РВИО мы будем обязательно включать посещение Краснодона, посещение этих святых мест , - подчеркнул Николай Овсиенко .

Он также посетил Луганск, где провел встречу с Главой ЛНР Леонидом Пасечником , в ходе которой презентовал руководству республики учебники по истории России и всеобщей истории, изданные Российским военно-историческим обществом. Заместитель Председателя РВИО также передал книги для пополнения библиотечных фондов Республики.

- Это книги по истории Отечества, по военной истории, потому что сейчас генетический код нашего народа попытались разрушить, попытались подорвать. Для того, чтобы он был тем самым стержнем, который скрепляет дух народа великой России и народа республик Донбасса, обязательно нужно, чтобы дети начали изучать историю правильно, чтобы они изучали историю подвига, историю преданности своей земле и своему народу. Чтобы все это было, мы будем активно помогать с комплектацией фондов библиотек , - отметил заместитель Председателя РВИО.

Российское военно-историческое общество уже создало региональное отделение на территории Луганской Народной Республики, которое планирует заняться широкой историко-просветительской и патриотической работой.

- Д ля Российского военно-исторического общества задача объединения вокруг исторической и военно-патриотической работы людей, разделяющих наши цели и задачи, и которые душой болеют за свою малую и большую Родину – это главный приоритет , - сказал Николай Овсиенко .

Заместитель Председателя добавил, что в планах работы РВИО на территории ЛНР - восстановление разрушенных мемориальных объектов, а также работа по организации отдыха детей из Донбасса в военно-исторических лагерях. Кроме того, в ближайшее время на территории ЛНР планируется организовать передвижные фотовыставки, посвященные освободителям Донбасса.

Николай Овсиенко и Леонид Пасечник также согласовали детали восстановления Мемориала «Непокоренные» и обсудили установку мемориальных досок Героям России и Героям ЛНР.

- У нас много планов, мы нацелены на долговременное и продуктивное сотрудничество. Надеюсь, что оно будет взаимно полезным , - подытожил Николай Овсиенко.

Справка:

Монумент «Непокоренные» на месте казни членов комсомольского подполья «Молодая гвардия» в г. Краснодоне Луганской области был создан в 1982 году по проекту луганских скульпторов Николая Можаева, Николая Щербакова, Григория Слепцова, архитекторов В. Десятничука, М. Булкина, утвержденного художественным советом Министерства культуры УССР.

Скульптуры отливались в цехах Краснодонского ремонтно-механического завода с помощью формовщиков из художественного мастерского Киева. На отливку скульптур было потрачено 200 тонн чугуна, предоставленного Коммунарским (Алчевским) металлургическим заводом.

02 октября 1982 года состоялось торжественное открытие мемориала.

По результатам проведенных в 2021 и 2022 годах осмотров состояния монумента возникла необходимость проведения исследования состояния износа металла (точный углеродный анализ), из которого состоят пилоны и несущие конструкции монумента. Также для проведения работ по изучению и анализу состояния монумента требуются специалисты в сфере обращения с металлом (реставрации металлических конструкций) и соответствующее специализированное оборудование.

В текущий момент объект, вследствие естественных природных физико-химических процессов, получает повреждения, что может привести к полной утрате объекта культурного наследия, посвященного героизму и самоотверженности участников молодежного подполья «Молодая гвардия».