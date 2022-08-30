Нидерланды вернули Панаме 343 артефакта доиспанской эпохи
Нидерланды вернули Панаме 343 артефакта доиспанской эпохи. Это стало крупнейшей репатриацией артефактов в истории Центральной Америки.
«Благодаря усилиям посольства Панамы в Нидерландах нам удалось вернуть ценные археологические находки, представляющие часть самобытности Панамы и отражающие ее историю, которая является источником сплоченности и гордости для всего панамского народа. Это является крупнейшей репатриацией артефактов в истории Центральной Америки», - сообщили в МИД Панамы.
В ведомстве отметили, что страна также проводит работу по возвращению древних артефактов из Италии.
Обложка: artfile.ru
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