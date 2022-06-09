На Алтае создадут виртуальную коллекцию монументов ранних кочевников

На Алтае археологи впервые создадут виртуальную коллекцию оленных камней – древних изваяний ранних кочевников. В нее войдут монументы Тувы, Забайкалья, Казахстана и Монголии, сообщает ТАСС.

«Оленные камни — это древние изваяния самых ранних кочевников, которые имеют черты человека и на них изображены реалии того времени — кинжалы, щиты, зеркала, пояса, головные уборы. Это одна из тем проекта Российского научного фонда», - рассказал заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета, профессор Алексей Тишкин.

По его словам, главной задачей является создание виртуального каталога этих изваяний. Для этого будет сделано порядка полутора тысяч снимков каждого камня, которые затем обработают при помощи нейросети. «В проекте будут реализованы новые информационные цифровые технологии фиксации — фотограмметрия. Такая практика будет реализована впервые, специально темой оленных камней никто ранее не занимался», - подчеркнул Тишкин.

Он добавил, что основная работа пройдет в Монголии, на реализацию проекта уйдет не менее двух лет.

Обложка: wikipedia.org