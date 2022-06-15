Нарышкин заявил о важности поддержки исторического образования в ДНР и ЛНР

Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что на сегодняшний день приоритетом для РИО и Минобрнауки является поддержка исторического образования в ДНР и ЛНР. По его словам, планируется и в дальнейшем способствовать интеграции луганских и донецких ученых в единое научно-образовательное пространство.

Преподаватели истории из вузов республик прошли переподготовку на базе Южного федерального университета. Кроме того, в ДНР и ЛНР отправлена подборка как учебной, так и исторической литературы. В дальнейшем предполагается создание логистического центра "Наше слово" в Донском государственном техническом университете.

Нарышкин отметил, что сейчас Россия ведет борьбу не только за свое место в мировом сообществе, но и за историческое будущее, а потому «так остро встает вопрос об обеспечении нашего научного суверенитета, более активного участия в глобальном соперничестве за интеллектуальные ресурсы».

«Настало время самостоятельно развивать отечественное высшее образование, опираться на наш исторический опыт и потребности рынка труда», - заявил Нарышкин.

Он также подчеркнул, что сейчас особенно актуальным видится и решение о расширении объемов преподавания истории именно на неисторических направлениях подготовки. «Разумеется, что эта работа должна быть обеспечена организационно и кадрово», - заключил глава РИО.

Обложка: Антон Новодережкин / ТАСС