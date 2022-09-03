Нарышкин призвал сохранить документы Госархива Владимирской области

Председатель Российского исторического общества, директор СВР РФ Сергей Нарышкин призвал сохранить для будущих поколений исторические документы Государственного архива Владимирской области. Он подчеркнул, что бумаги «не имеют цены».

«Меня как председателя Российского исторического общества и все такое широкое историческое сообщество, конечно, беспокоит судьба Государственного архива Владимирской области. Знаю по докладам коллег, что условия хранения документов более чем скромные, скажем так, хотя на самом деле фонды архива просто не имеют цены», - заявил Нарышкин.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев добавил, что в архиве присутствуют уникальные документы, которые больше нигде не сохранились.

Обложка: РИА Новости / Максим Блинов