Нарышкин призвал изучить «засечные черты» в ДНР и ЛНР
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал целесообразным изучение «засечных черт» - оборонительных сооружений в XVI-XVIII веках – на территории ДНР и ЛНР, а также на освобожденных территориях Украины.
«Считаю целесообразным взяться за изучение объектов, связанных с засечными чертами, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Украины. Эти археологические памятники, в первую очередь, относящиеся к Изюмской черте, служат наглядным подтверждением того, что освоение Слобожанщины началось с городов-крепостей в диком поле, которые возводились и русскими, и русскими малороссами для защиты их общего отечества - нашей России», - заявил Нарышкин.
По его словам, рабочая группа РИО уже смогла собрать информацию о более чем 100 объектах, связанных с «засечными чертами». Нарышкин также отметил необходимость включения всех выявленных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.
Обложка: Антон Новодережкин / ТАСС
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