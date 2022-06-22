Нарышкин: память о Великой Отечественной войне объединяет жителей России и Белоруссии

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что память о Великой Отечественной войне объединяет жителей России и Белоруссии и помогает строить совместное будущее и отвечать на внешние вызовы.

«Добавлю, что уже через год в Ленинградской области планируется открыть мемориальный комплекс в память о мирных гражданах Советского Союза, ставших жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков», - сказал председатель РИО. По его словам, памятник будет напоминать «о преступлениях карателей в белорусской Хатыни и сотнях других белорусских, украинских, российских сел и деревень».

Нарышкин отметил, что память о преступном мировоззрении гитлеровцев позволяет защититься от современных проявлений неонацизма. «Всю тяжесть последствий этого социального бедствия мы наблюдаем теперь на Украине, где радикальному национализму удалось пустить глубокие корни. Сторонникам нацистских идей свойственно диктовать свою волю большинству, опираясь на грубую силу. К счастью, на их пути часто оказываются те, для кого общечеловеческие ценности - свобода, достоинство, справедливость - это не пустой звук, а руководство к действию, это люди, хорошо знающие историю и не желающие допустить повторение ее самых мрачных страниц», - заключил глава РИО.

Обложка: РИА Новости / Максим Блинов