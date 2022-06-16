Нарышкин отметил роль Петра I в развитии России

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин оценил роль Петра I в становлении России. По словам Нарышкина, император придал развитию страны мощный импульс, устремив ее в историческое будущее.

«Трудно переоценить значение этого по-настоящему выдающегося правителя России. Поражает масштаб петровского видения, его непоколебимая вера в русский народ и по истине железная сила воли. Петр без преувеличения спас страну, придал ей мощный импульс к развитию, в буквальном смысле устремив Россию в историческое будущее», - заявил глава РИО.

Нарышкин добавил, что, хотя в России многие города гордятся петровским наследием, именно Санкт-Петербург стал олицетворением ключевых ценностей Петра I. «Возведенный на берегах Невы вопреки ожесточенному сопротивлению врагов России, город стал могучим форпостом страны на Западе и одновременно символом самых смелых, самых прогрессивных реформ своего времени», - подчеркнул директор Службы внешней разведки РФ.

Обложка: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ