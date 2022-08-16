Нарвский танк-памятник Т-34 перевезли в Военный музей
Танк-памятник Т-34, демонтированный с монумента в Нарве, перевезли в Военный музей. Об этом сообщил портал гостелерадио Эстонии.
«В музее он станет частью истории и больше не даст нам ссориться. Музей - подходящее место для старого танка», - заявил президент республики Алар Карис.
Обложка: AP
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