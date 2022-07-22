На ВДНХ отреставрируют памятник «Покорителям космоса»
В Москве на ВДНХ началась реставрация монумента «Покорителям космоса». Он является объектом культурного наследия федерального значения.
В столичной мэрии отметили, что работы проводятся под контролем специалистов городского департамента культурного наследия. Руководитель ведомства Алексей Емельянов рассказал, что специалистам предстоит полностью привести памятник в порядок. Значительная часть работ будет проходить на высоте с привлечением промышленных альпинистов. Предполагается, что реставрация завершится до конца 2023 года.
«Сейчас вокруг монумента устанавливают ограждение, возводят временный строительный городок, проводят все необходимые коммуникации и монтируют строительные леса. Стела очень сильно загрязнена, поэтому сначала очистят поверхности памятника. Для этого промышленные альпинисты поднимутся по специальной лестнице, которая есть в монументе», - рассказал Емельянов.
Кроме того, будут отреставрированы гранитные плиты облицовки и титановые пластины, восстановлена гидроизоляция и устранены сколы, заделаны трещины и швы, а также воссоздан утраченный авторский слой патины.
Обложка: mosprogulka.ru
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