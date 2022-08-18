На ВДНХ откроется интерактивный "Музей лошади"

Интерактивный "Музей лошади" откроется в конце года в Центре национальных конных традиций на территории ВДНХ. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров.

"Музей находится в стадии завершения отделочных работ, к концу года будет торжественное открытие", - сказал он.

В состав музея войдут восемь экспозиций. Выставка расскажет об истории лошади - от появления вида до современности. Кроме того, посетители смогут узнать информацию об основных породах и посмотреть на карте, какие из них наиболее распространены в разных регионах мира.

"Мы расскажем, как на спинах лошадей формировались страны, города, строились империи, как лошадь сопровождала человека во время боевых походов", - отметил Петров.

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Обложка: um.mos.ru