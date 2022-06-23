На Украине снесли памятник советскому воину-освободителю

В Прикарпатье в поселке Верховина Ивано-Франковской области снесли памятник советскому воину-освободителю. Об этом сообщает Укринформ.

«В Прикарпатье, на территории Верховинского поселкового совета, демонтировали последний памятник освободителю советской эпохи», - сообщили в агентстве

Отмечается, что всего в Верховинском поселковом совете находилось пять памятников советским воинам. Теперь они все демонтированы.

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