На Украине снесли памятник советскому солдату

На Украине демонтировали памятник советскому солдату. Монумент находился в селе Верхний Ясенов в Ивано-Франковской области.

«Памятник советскому солдату, снесен в селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области. Об этом в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил активист "Декоммунизации" Вадим Поздняков», - передает издание «Страна».

В 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За прошедшие с момента его принятия восемь лет в стране было переименовано свыше 900 населенных пунктов и порядка 50 тыс. улиц. Также на всей территории Украины проводится демонтаж советских памятников.

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