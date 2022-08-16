На Украине перепишут содержание школьных учебников по истории страны

На Украине Минобразования и науки пересмотрело содержание программ средних учебных заведений по истории страны в ХХ-ХХI веках.

«Просмотр и обновление содержания учебных программ общего среднего образования - ответ на вызовы, возникшие в связи с <...> вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины», - сказано на сайте ведомства. Там отметили, что «предлагаемые дополнения имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события».

Отмечается, что в новых программах Советский Союз будет представлен как "правительство имперского типа", которое "присвоило суверенитет" Украинской ССР и проводило "политику обрусения".

В процессе изучении истории ХХ века будет сделан акцент на сопротивлении украинцев "угнетению". В программу также вводятся понятия "русский мир", "рашизм" и "коллаборационизм". Отдельный учебный блок будет посвящен военным действиям с Россией, при этом акцент сделают на "признаках геноцида".

Обложка: lenta.ru