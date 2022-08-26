На территории Саур-Могилы создадут музей

Власти ДНР намерены разработать специальную экскурсионную программу, которая будет включать в себя историческую хронику мемориала Саур-Могила. Также на территории комплекса создадут музей.

«Военные Российской Федерации строят этот объект, и мы уверены, что он будет сдан в срок. Мы были здесь месяц назад - изменения колоссальные. <...> Мы точно здесь будем формировать группу экскурсоводов. Договорились, что в штате будет около 10 человек. Это будет постоянная группа. Также планируем разработать специальную экскурсионную программу, которая включит в себя историческую хронику Саур-Могилы», - рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Предусмотреть расходы, необходимые на содержание мемориала, поручено Минкульту и Минфину ДНР. «Задача наша сейчас с министром культуры республики - строители уйдут, нам нужно забирать его на баланс. Сейчас нужно заниматься хозяйством, дальше - формировать отдельное учреждение, [набирать] в штат людей, обучать экскурсоводов. Плюс [необходимо] полностью закладывать эксплуатационные расходы, чтобы мы могли нормально содержать данный большой объект», - добавил Хоценко.

Обложка: donnasa.ru