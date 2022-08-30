На территории мемориального комплекса Самбекские высоты открылась аллея воинской славы и доблести

Под Таганрогом на территории мемориального комплекса Самбекские высоты открылась аллея воинской славы и доблести. В 1943 году на этом месте советские войска прорвали оборону гитлеровцев.

Аллею открыли в честь городов воинской славы - Ростова-на-Дону и Таганрога, а также городов, населенных пунктов и рубежей воинской доблести, среди которых Азов, Каменск, станицы Старочеркасская, Тацинская, Вешенская и Еланская, поселки Матвеев Курган и Тарасовский.

«На полях сражений полегли более 225 тыс. наших земляков. Погибли 182 тыс. мирных граждан. <…> И сегодня, вспоминая их, мы низко кланяемся им за мир над нашими головами, за свободу и независимость России. Открывая Аллею воинской славы и доблести, мы, конечно, создаем условия для того, чтобы память о великом подвиге сохранялась, и те два города воинской славы, 20 населенных пунктов и рубежей воинской доблести - это территории, на которых создавались условия Победы», - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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