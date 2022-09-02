На Тамани обнаружили бронзовую статуэтку Юпитера

Археологи в результате исследования древнего городища Красный Октябрь-1 на Тамани выяснили, что укрепленное поселение возникло на рубеже VI–V веков до н. э. и просуществовало вплоть до Нового времени.

Городище, несмотря на остатки древних укреплений, до недавнего времени не вызывало особого интереса у археологов. Ученые полагают, что Красный Октябрь-1 может занимать площадь до 70 гектаров, но из-за современных поселений невозможно установить его точные границы.

При помощи георадара ученые обнаружили на валу потенциальные остатки башни. В ходе начавшихся раскопок археологи обнаружили слой с материалами, относящимися к римскому и раннесредневековому периодам. Исследователи нашли фрагментированный детский череп и другие разрозненные человеческие останки.

Также были обнаружены части гончарного комплекса, глинобитная печь, каменная обкладка столбовой ямы и разрушенный пифос. Больше всего было найдено керамических артефактов. В их числе многочисленные лепные курильницы на полой ножке, глиняные грузила и пряслица. Большинство находок археологи датировали первой половиной — третьей четвертью I века н.э.

Наиболее ярким артефактом стала бронзовая статуэтка высотой 7,5 сантиметра, изображающая Юпитера. Предполагается, что находка относится к первой половине I века н.э. Среди редких находок также оказался сероглиняный светильник I–II века н.э., изображенный в форме маски Силена, сказано в Кратких сообщениях Института археологии.

Обложка: Денис Журавлев и др. / Краткие сообщения Института археологии