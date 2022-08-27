На Ставрополье в туристические маршруты включат места поселения древних людей
На Ставрополье в туристические маршруты могут включить места поселения древних людей на горе Кинжал, сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.
«Поиски археологов на территории нашего округа привели к большому открытию - на горе Кинжал обнаружили стоянку древних людей, возраст которой оценивается в 450-500 тысяч лет. Это единственная подобная находка на Ставрополье. <…> В будущем рассмотрим возможность включения подобных объектов на территории нашего округа в туристические маршруты», - поделился он.
Он рассказал, что несколько лет назад археологи нашли на горе Кинжал стоянку древнего человека, а также небольшое скопление из 12 каменных орудий труда. «Это уникальная находка, позволяющая ученым понять, как именно расселялись наши предки по Европе, Азии. <…> По мнению местных краеведов и ученых, на территории округа и Ставрополья еще могут быть обнаружены подобные объекты, а в излучине реки Кумы местные энтузиасты до сих пор находят древние артефакты, правда, принадлежащие более поздней аланской культуре», - передает ТАСС слова Сергиенко.
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