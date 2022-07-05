На Ставрополье реставрируют воинские мемориалы

На Ставрополье местные власти составят программу реставрации и ремонта воинских мемориалов. Ее реализация запланирована на 2023 год.

«Со следующего года планируется расширить охват воинских мемориалов реставрационными работами, которые финансируются из регионального бюджета. По поручению губернатора [Владимира Владимирова] готовится соответствующая краевая программа. <…> В предварительный план работ на 2023 год включены девять мемориалов», - рассказали в пресс-службе губернатора края.

Отмечается, что под программу реставрации подпадут не только памятники Великой Отечественной войны, но также Афганистана и других горячих точек. Всего на Ставрополье насчитывается более 1,2 тыс. воинских памятников, мемориалов и захоронений.

Обложка: Воронова Маргарита