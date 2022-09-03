На Сахалине прошел заплыв «Доплыть до Победы»

На Сахалине прошел заплыв «Доплыть до Победы», приуроченный к окончанию Второй мировой войны и акции памяти трагедии в Беслане «Капля жизни». В нем приняли участие 27 человек.

Старт заплыва был дан в селе Первая падь Корсаковского района. Спортсмены и любители спорта преодолели 16 км в открытой воде свободным стилем.

«На Сахалине и Курилах шли ожесточенные бои, наши воины храбро защищали рубежи Родины. Этим традиционным заплывом вы ежегодно вспоминаете о подвигах павших, эта память передается и подрастающему поколению. Спасибо, что вдохновляете людей испытывать себя и свои возможности. Пусть сегодня каждый будет победителем», - заявила директор департамента физкультуры и спорта Министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

По всей дистанции плавцов сопровождали медики, спасатели и организаторы, передает ТАСС. Участники заплыва финишировали на пляже села Песчанского Анивского района.

Обложка: sakh.online