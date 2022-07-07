На Сахалине обнаружили место крушения бомбардировщика Ту-2

Активисты ПО "АвиаПоиск" обнаружили точное место гибели бомбардировщика Ту-2, пропавшего в 1950 году на Сахалине, сообщается в Telegram-канале поискового объединения.

“Спустя два года сложных документационных и полевых поисков нам удалось локализовать место катастрофы бомбардировщика Ту-2 из состава 327-го авиаполка, базирующегося в на аэродроме Леонидово”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе сложной трехдневной полевой экспедиции поисковики вышли на место падения самолета Ту-2 в горном районе Смирныховского городского округа Сахалинской области.

До точки крушения смогли дойти лишь трое из семи участников экспедиции. Поисковикам удалось пробиться к месту падения, обойти несколько квадратных километров лесной местности, изучить обстановку и провести анализ летного происшествия.

Выяснилось, что 26 сентября 1950 года бомбардировщик Ту-2 с заводским номером 06/13 при возвращении с учебно-тренировочного полетного задания за облаками, при выходе из облачности ударился нижней частью о гребень отрога высокой горы высотой 1168 метров, оторвав части хвостового оперения. После удара самолет потерял управляемость и, пролетев около 300 метров по наклонной траектории, рухнул в распадок, разбившись на мелкие фрагменты о каменистый ручей. В течение 72 лет стекающие потоки камней и грязи “замывали” место падения бомбардировщика, пока оно полностью не исчезло в толщах каменных осыпей.

В катастрофе погибли четверо членов экипажа: командир старший лейтенант Комличенко Иван Вакулович, штурман лейтенант Чмырев Анатолий Васильевич, воздушный стрелок-радист сержант Курсалин Владимир Семенович, воздушный стрелок сержант Моржухин Андрей Дмитриевич.

Военные 30 суток искали самолет, обследуя сопки в районе предполагаемых мест падения, но безрезультатно. 2 марта 1951 года пропавший без вести Ту-2 был списан с личного счета 327-го авиаполка.

Экспедиция обнаружила заводской номер самолета на крышке капота левого мотора и номер двигателя АШ-82ФН, которые полностью совпадают с архивной информацией. Кроме того, были найдены части моторов и другие фрагменты воздушного судна. С места катастрофы общественники вынесли пушку ШВАК, которую передадут в краеведческий музей села Победино Смирныховского района.

Также активисты "АвиаПоиска" начали искать родственников погибших и собираются найти и поднять останки экипажа с помощью Минобороны.

Обложка: telegram-канал “АвиаПоиск”