На реставрацию крепости Орешек будет потрачено свыше 10 млрд рублей

На реставрацию крепости Орешек, которая находится в Ленинградской области, будет потрачено свыше 10 млрд рублей, сообщил директор совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. По его словам, на восстановительные работы уйдет не один год.

«Общий объем работ в ценовом выражении составляет более 10 млрд рублей. Работы очень много - это и реставрация стен, и восстановление церкви, и восстановлением казарм. Все, что было разрушено в годы Великой Отечественной войны - все это надо восстанавливать. Это будет сделано не в один год, это целая программа», - заявил Кириллов.

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