На освобожденных территориях Донбасса полным ходом идет восстановление мемориалов

На мемориале Саур-Могила близ Донецка впервые за долгое время был зажжён Вечный огонь. О пробном пуске Вечного огня рассказал заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, который посетил с рабочим визитом Донецкую и Луганскую Народные Республики.

- После того, как была смонтирована новая чаша и подключен газ, мы совершили пробный пуск Вечного огня. Это во многом знаковое событие. Завершен монтаж стелы и реставрация исторических пилонов (которые были разрушены), начат монтаж трех новых пилонов, посвященных современным защитникам Донбасса. Работы на мемориале идут в круглосуточном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Штормовой ветер с порывами до ураганного в течение нескольких дней не позволял снять леса со стелы, поэтому для этих целей задействованы промышленные альпинисты , - рассказал Николай Овсиенко .

На мемориале благоустроено захоронение бойцов батальона «Восток», выполнена архитектурная подсветка. Идет монтаж скульптуры Солдата Победы. Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России.

РВИО восстановит в ДНР еще один знаковый мемориал - шахта № 4/4-бис, где покоится от 75 до 100 тысяч мирных жителей, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Ранее Николай Овсиенко и Глава Республики Денис Пушилин обсудили возможность перепланировочного решения мемориала с целью придания ему статуса общероссийского и общенационального памятника.

Тем временем в городе Краснодон Луганской Народной Республики полным ходом идут работы по восстановлению мемориала «Непокоренные», посвященного подвигу членов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия».

- Завершены работы по укреплению фундамента памятника. Реставрация скульптурной композиции будет закончена в начале сентября. Сейчас специалисты занимаются полной герметизацией скульптур, чтобы исключить попадание в них воды, которая стала причиной появления трещин и разрушения мемориала. Полностью завершить работы планируется до конца сентября, к 80-летию со дня создания движения «Молодая гвардия», - уточнил Николай Овсиенко .

В ходе рабочей поездки, Николай Овсиенко посетил и памятник князю Игорю в станице Луганская – недалеко от столицы Луганской Народной Республики. Как и Саур-Могила, этот мемориал расположен на возвышенности и был серьезно поврежден в ходе прицельного огня по населенным пунктам со стороны ВСУ.

- Совместно с руководством Луганской Народной Республики мы провели рекогносцировку на месте. Оценили объём работ. Памятник повреждён серьёзно. Ждём подтверждения разминирования территории, чтобы составить график восстановительных работ - пояснил Николай Овсиенко .

Сохранение культурного и мемориального наследия стало одним из вопросов повестки встреч Николая Овсиенко с Главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным . Воссоздание памятников будет идти параллельно с работой по восстановлению жилых домов и инфраструктуры на освобожденных территориях Донбасса.

В сборе сведений о разрушенных мемориалах задействованы Представительства РВИО в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В сбор данных активно включились местные жители. В настоящее время известно о 400 памятных местах военной истории Отечества, расположенных на территории ДНР и ЛНР. Все они обозначены на народной интерактивной карте «МестоПамяти.РФ».

Обложка: РВИО